Come trasformare una finestra in balcone è il sogno di molti. Ecco come fare

Soprattutto in città, non tutte le abitazioni sono dotate di balcone per poter godere della bella stagione senza allontanarsi da casa o del profumo di piante e fiori. Trasformare una finestra in balcone non è però un'impresa impossibile come si potrebbe credere.

Cosa serve per la trasformazione della finestra

Certo tutto è più semplice se si abita in una casa indipendente o in un villino. In ogni caso, prima di mettersi all'opera è necessario provvedere al disbrigo di tutte le pratiche urbanistiche, presso gli appositi sportelli del Comune. Se poi l'abitazione ricade in un condominio, è indispensabile anche il permesso dell'assemblea perché, inevitabilmente, l'apertura viene ad alterare l'estetica dell'edificio.

Se l'intervento va effettuato al piano terra, sarà tutto molto semplice. Per un balcone a norma, ad un piano alto, invece, è fondamentale rivolgersi ad una ditta specializzata: la struttura dovrà essere realizzata e montata in maniera tale da poter reggere pesi consistenti.

La struttura del muro in cui si trova la finestra deve poi essere controllata da uno "strutturista", architetto o ingegnere, che dovrà escludere che l'aumento di apertura possa in ualche modo compromettere la staticità del muro e/o dell'edificio.

Un balcone per tutte le stagioni

Se si desidera un balcone da utilizzare tutto l’anno, è bene assicurarsi la possibilità di installare anche una tenda o una pensilina .

Come illuminare il balcone

Da non dimenticare la predisposizione di un sistema di illuminazione adeguato allo spazio, in modo da poter utilizzare il balcone anche di sera, e certificato per esterni.

La soluzione alternativa

La finestra-balcone è la soluzione migliore in città e in condominio: basta sostituire una ringhiera al muro, protetta con vetrocemento, in modo da avere un affaccio completo senza rinunciare all'isolamento termico.

