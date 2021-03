Tutti i prodotti per cambiare il pavimento senza togliere le mattonelle

A volte per dare un aspetto più fresco alla casa non è sufficiente spostare i mobili o riverniciare le pareti, ma occorre agire sui rivestimenti. Questo non significa però dover affrontare necessariamente onerosi e invasivi lavori di ristrutturazione: grazie a prodotti nuovi e facili da installare, infatti, a portata di mano ci sono soluzioni pratiche ed economiche. Due le alternative:

1) ringiovanire il vecchio pavimento

Avere un pavimento tutto nuovo è possibile se si procede a:

rinnovo delle fughe : tra gli elementi più trascurati, accumulano sporco contribuendo a dare un aspetto vecchio e trasandato all'ambiente. Una pulizia approfondita, con prodotti specifici, o semplicemente un cambio di colore consentono effetti sorprendenti;

lucidatura : i pavimenti in marmo e in cotto lucido o semilucido con il tempo e con prodotti per la pulizia sbagliati possono usurarsi, opacizzarsi e macchiarsi. Per rimediare occorre rivolgersi ad esperti dotati delle apposite macchine da lucidatura;

levigatura: ringiovanisce marmo e parquet tradizionale, ma solo se di un certo spessore: se lastre e assi sono troppo sottili, infatti, non è possibile procedere

2) cambiare radicalmente il pavimento

La tecnica migliore, sotto ogni profilo, per rinnovare iun pavimento troppo malandato per essere recuperato, è quella del rivestimento: si procede, cioè, a ricoprirlo scegliendo tra vari materiali. E' bene, però, avvisare che sarà necessario levigare la base delle porte per consentirne l'apertura senza incaglio.

Vinile: tra i materiali di copertura più utilizzati, è resistente e facile da applicare. Avendo uno spessore minimo, non crea problemi alle porte o ai mobili.

L’effetto legno è ideale per chi ama lo stile classico, quello pietra per chi preferisce il moderno o minimal. Colorato è perfetto se si vuole personalizzare al massimo l'ambiente.

Resina: la più nuova è quella auto-livellante. La composizione viscosa la rende facile da stendere. E' adatta in particolare per ambienti moderni e open space, ed è estremamente elegante.

Piastrelle adesive: solitamente utilizzate nei bagni e nelle cucine, dopo un periodo nel dimenticatoio sono tornate prepotentemente in auge grazie a forme, dimensioni e decori di sicuro appeal. Quelle auto-adesive, in particolare, sono facilissime da applicare sui rivestimenti pre-esistenti, per quelle da incollare - ameno di non essere maghi del bricolage - è preferibile consultare un esperto perché si deve dosare la giusta quantità di colla per evitare dislivelli.

