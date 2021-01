Le migliori soluzioni low cost per ristrutturare casa

Ristrutturare casa richiede molta pazienza, un po' d'inventiva, capacità di cogliere al volo le occasioni e, soprattutto, ingegno che è quello che consente di dare un nuovo look all’appartamento senza spendere una fortuna. Ecco quindi come organizzarsi:

Stabilire un budget

Prima di iniziare i lavori è importante stabilire il budget che si ha a disposizone, in moda da sapere bene come regolarsi. Fissare un tetto massimo di spesa consente, inoltre, di non restare senza soldi a causa dei lavori.

Attenzione: è fondamentale prevedere e accantonare una quota di non meno del 15% della spesa totale per gli "imprevisti" che potrebbero verificarsi in corso d'opera

Interventi mirati

In base al budget, andrà operata la scelta degli interventi e/o dei materiali, ovviamente dando la priorità a quelli più necessari o utili.

Un'analisi accorta degli ambienti può rivelare che basta un nuovo colore alle pareti o una diversa disposizione dei mobili per cambiare look alla casa senza spendere molti soldi.

I rivestimenti

Rivestimenti murali e pavimenti sono una delle componenti più costose dei lavori di ristrutturazione. In particolaren ne è sempre molto dispendiosa la rimozione. Negli ultimi anni sono arrivate sul mercato numerose alternative, decisamente economiche, che consentono di intervenire in maniera efficace senza rompere niente. Sempre più spesso, infatti, si utilizzano piastrelle adesive, resistenti e idrorepellenti, perfette per bagno o cucina. La gamma di colori, motivi decorativi e finiture è davvero ampia e rispecchia ogni stile e gusto.

Per modificare gli spazi, inoltre, il cartongesso è un materiale facile da installare e richiede un investimento ridotto.

Riciclare

Serve solo un po’ di fantasia e vecchi tavoli, comodini e armadi si trasformano in originali pezzi unici. Basta ridipingere o ricorrere a stencil e decoupage e cassettiere o porte e qualsiasi elemento d’arredo acquisterà un aspetto del tutto diverso.

Il colore

Contrasti di colore e insert di carta-parato sono il segreto per avere pareti nuove spendendo poco. Da considerare gli abbinamenti con tende o tessuti

I preventivi

Stabilito il budget, se potremo tinteggiare da soli una o più pareti e provvedere al decoupage o allo stencil, è chiaro che per gli interventi più importanti sarà necessario rivolgersi ad esperti del settore. Per essere sicuri della scelta sarà bene chiedere più preventivi da confrontare, facendo sempre la massima attenzione alle voci inserite

I bonus

Per ristrutturare casa sono disponibili diversi incentivi statali, dal bonus ristrutturazioni a quello per i mobili, con detrazioni che arrivano fino al 50%.

Prodotti online

Piastrelle adesive cucina

Mattonelle adesive

Pavimento adesivo effetto legno

Pittura antimuffa

Carta da parati

Casa: nuovo look con meno di 100euro. Le idee migliori