Casa: nuovo look con meno di 100 euro

Il colore delle pareti è fondamentale per dare carattere alla casa perché esalta l'arredamento, cattura la luce e crea atmosfera. Muri trascurati, macchiati, sporchi, invece, fanno apparire l'appartamento trasandato e logoro. Se quindi si vuole "svecchiare" casa, settembre è il mese ideale per procedere ad una ritinteggiatura generale: non fa più tanto caldo ma il clima è ancora abbastanza secco da consentire alla pittura di asciugarsi rapidamente.

Tinteggiare

Tinteggiare le pareti è un lavoro che può essere fatto senza sforzo anche da chi non ama il fai da te. Importante, per avere un buon risultato, è l'organizzazione e la calma.

Prima di iniziare a dare colore alle pareti, è necessario valutarne lo stato: piccole crepe e buchi vanno infatti riparati con un po' di stucco a presa rapida e l'aiuto di una spatola. Se necessario, dopo l'asciugatura, si dovrà procedere a levigare la superficie con carta vetro a grana fine.

Oltre al colore è fondamentale calcolare la giusta quantità di pittura: basterà misurare i metri quadrati di superficie da verniciare - ovviamente escluse finestre e porte - e moltiplicare il risultato per due. Per avere il miglior risultato, infatti, anche con muri poco rovinati è sempre meglio dare due mani di pittura.

Quale pittura scegliere

Innanzitutto è importante optare per un prodotto che non inquina e privo di agenti chimici. Ottime le idropitture, a base di acqua, resistenti e lavabili, e convenienti. Con 1 litro infatti si verniciano circa 10mq di superficie liscia.

Se poi in casa ci sono soggetti allergici o bambini, le vernici a base minerale offrono un'ottima difesa da batteri e muffe. La pittura anticondensa o termoisolante, a base di microparticelle di vetro, riduce la formazione di condensa.

Come procedere

Pavimenti, mobili, battiscopa e infissi vanno protetti da schizzi e colature con scotch-carta e, preferibilmente, un telo di plastica.

Per non correre rischi, meglio scegliere nuances di colore già pronte e vernici pronte all'uso. Diversamente bisognerà procedere a diluire il prodotto, seguendo scrupolosamente le istruzioni presenti sulla confezione.

Per le grosse superfici l'apposito rullo - fatto debitamente sgocciolare con l'aiuto di una griglia - consentirà di procedere con speditezza. Angoli e rifiniture andranno invece verniciati con la pennellessa.

La pittura va stesa dall'alto verso il basso: bisognerà quindi iniziare dal soffitto e procedere verso il pavimento, con strisce uanto più possibile dritte e regolari. Per evitare difforità nel colore non lasciate mai una parete a metà, ma procedete sempre da angolo ad angolo.

Stendete la prima mano di pittura in tutta la stanza. Attendente che si asciughi bene. Procedete quindi alla seconda mano.

Eventuali addensamenti di pittura potranno essere eliminati con una spugnetta leggermente abrasiva o un po' di carta vetrata a grana finissima.

Quando le pareti saranno perfettamente asciutta, procedete a rimuovere scotch e teli .

