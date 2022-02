Pannelli fonoassorbenti: indispensabili in casa. Perché e dove installarli

I pannelli fonoassorbenti sono uno straordinario rimedio anti-rumore che, come indica il nome, assorbono ed attutiscono l’intensità dei suoni esterni. Sono sempre più utilizzati anche perché designer e archistar ne hanno fatto veri e propri elementi d’arredo, belli esteticamente e capaci di dare carattere alla casa.

Le tipologie di pannelli fonoassorbenti

Sul mercato si trovano diverse tipologie di pannelli anti-umore, studiati per rispondere alle diverse necessità:

resistivi : realizzati con materiali porosi

: realizzati con materiali porosi per risonanza : limitano la diffusone del rumore attraverso una struttura vibrante

: limitano la diffusone del rumore attraverso una struttura vibrante per risonanza a cavità : sono dotati di fori che intrappolano le basse frequenze;

: sono dotati di fori che intrappolano le basse frequenze; fono-diffondenti : assorbono le frequenze sonore medie e alte

: assorbono le frequenze sonore medie e alte in isolmix : realizzati in materiale riciclato sono composti da fibra tessile mista e da fiocchi di poliestere senza additivi chimici

: realizzati in materiale riciclato sono composti da fibra tessile mista e da fiocchi di poliestere senza additivi chimici a specchio: realizzati in vetro, hanno una pellicola riflettente alla luce che diventa trasparente per le onde sonore

Pannelli fonoassorbenti per ogni stile della casa

Per uno stile contemporaneo o minimal chic ci sono i pannelli fonoassorbenti in metallo (solitamente sono quelli con risonanza a cavità). I pannelli in legno o sughero sono invece perfetti per ambienti rustici o shabby chic. Eleganza sofisticata, infine, per quelli in tessuto, sfoderabili, intercambiabili e lavabili.

Dove applicare i pannelli

Esistono diverse tipologie di pannelli, studiati per le diverse dimensioni degli ambienti:

Pannelli a soffitto : servono a isolare dai rumori che provengono dai piani superiori

: servono a isolare dai rumori che provengono dai piani superiori Pannelli per pareti : eliminano i rumori che provengono dall’esterno o dalle stanze adiacenti

: eliminano i rumori che provengono dall’esterno o dalle stanze adiacenti Pannelli per pavimenti : sono pensati per isolare i pavimenti e limitare il rumore die passi

: sono pensati per isolare i pavimenti e limitare il rumore die passi Pannelli circolari: belli da vedere e divertenti, aiutano ad esempio a ridurre il disturbo di impianti stereo o Tv

Montaggio dei pannelli fonoassorbenti

I pannelli fonoassorbenti possono essere installati in fase di ristrutturazione, soluzione senz'altro ideale, ma anche applicati in una casa già bella e finita ricorrendo, in particolare, ai pannelli adesivi: facili da applicare e belli, ad esempio, quelli in velcro o velluto che vengono fissati con collanti oppure i pannelli modulari da posizionare a incastro o, ancora,.

Prodotti online

Pannelli fonoassorbenti design classico

Pannello fonoassorbente esagonale

Pannello fonoassorbente in tessuto

Pannello fonoassorbente circolare