Come aumentare lo spazio in bagno: le migliori soluzioni d'arredamento

Bastano pochi, semplici e soprattutto economici accorgimenti per rendere funzionale ed accogliente anche il più piccolo dei bagni Ecco come fare:

Luce

Una buona illuminazione dilata lo spazio e rende accogliente qualsasi ambiente, anche se privo di finestre: la migliore soluzione sono senza dubbio i led: economici, facili da installare, belli a vedersi ed efficienti, con un po' di fantasia contribuiscono inoltre a personalizzare la camera.

Specchi e vetri

Come la luce, specchi e pareti a vetro aumentano le dimensioni percepite, contribuendo a rendere vivibili e accoglienti gli ambienti piccoli.

Mobili a misura

Se il bagno è davvero molto piccolo, lo spazio andrà sfruttato al minimo centimetro. Se nei cataloghi non troviamo niente che fa per noi, meglio rivolgersi ad un bravo artigiano e puntare su mobili su misura.

Calore hi tech

I vecchi "radiatori" occupano parecchio spazio, mentre i moderni elementi che si sviluppano in verticale hanno dimensioni easy e sono anche belli da vedere.

Lavabo a incasso

Un lavabo deve essere innanzitutto fuzionale. Per recuperare spazio ideali quelli ad incassoo appoggio su mobili contenitore che consentono di guadagnare lo spazio sottostante e laterale

Mensole

Mai sottovalutare lo spazio disponibile in altezza, attraverso un pratico, efficiente, economico sistema di mensole, da rendere ancora più funzionali con le pratiche scatole disponibili, ormai, in tutti i materiali, gogge e colori. Si tratta di una valida soluzione, soprattutto in caso di bagni molto piccoli, per riporre biancheria, accessori, saponi o detersivi.

