Ceramica effetto legno: il nuovo must per una casa ultra chic a budget ridotto

Le piastrelle in gres porcellanatoeffetto legno stanno soppiantando sempre più il classico parquet: davvero belle a vedersi, versatili, resistenti a macchie, graffi e ammaccature, sono inoltre decisamente economiche e consentono un ingente risparmio anche rispetto al legno più economico.

Differenze con il parquet

La ceramica effetto legno riproduce perfettamente venature e nodi del legno. Perché l'illusione sia perfetta, però, è fondamentale la posa ad opera d'arte: le piastrelle hanno infatti tutte lo stesso disegno ed è necessario distribuirle bene per evitare che il "trucco" sia scoperto.

Se poi, a differenza del parquet, il pavimento in gres porcellanato non si deforma a causa di umidità e variazioni di temperatura, è anche vero che è freddo al tatto.

Ceramica effetto legno indoor e outdoor

Il gres porcellanato può essere utilizzato in ogni ambiente della casa per creare un'atmosfera elegante e raffinata, all'interno come all'esterno perché non teme pioggia, grandine o sole forte. E' certamente magnifico per terrazzi, scale, bordo piscina, vialetti, aiuole.

In cucina è perfetto: resistente e facile da pulire, per la sua versatilità può essere utilizzato per rivestire le pareti, come paraschizzi e, ovviamente, per pavimenti e battiscopa.

Anche il bagno è l’ambiente ideale per utilizzare questo tipo di rivestimento: non teme l’umidità ed è perfetto anche per il box doccia.

Come posare il gres

Per la posa ci sono le stesse, diverse modalità in genere utilizzate per il parquet:

Spina di pesce : è la posa classica in cui le mattonelle vengono disposte a 90° tra di loro e in modo parallelo

: è la posa classica in cui le mattonelle vengono disposte a 90° tra di loro e in modo parallelo Spina di pesce frances e: perfetta per ottenere un ambiente più raffinato, viene disposta come la spina di pesce tradizionale. La testa delle piastrelle è tagliata a 45°

e: perfetta per ottenere un ambiente più raffinato, viene disposta come la spina di pesce tradizionale. La testa delle piastrelle è tagliata a 45° Posa a correre : ideale per un ambiente moderno ma dal carattere rustico, i listoni vengono accostati tra di loro in modo sfalsato e si può scegliere se utilizzare un solo formato o più formati differenti

: ideale per un ambiente moderno ma dal carattere rustico, i listoni vengono accostati tra di loro in modo sfalsato e si può scegliere se utilizzare un solo formato o più formati differenti Posa a quadri: le piastrelle vengono assemblate per ricreare un quadrato che si ripete ruotato a 90°. Adatto a spazi ampi, crea un ambiente più dinamico

