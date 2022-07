Lo spot del Pride a Napoli: “E che burdell”

Istanbul, la Turchia vieta la manifestazione del Pride con cariche della polizia. Stati Uniti, la Corte suprema nega il diritto all'aborto. Italia, il ddl Zan viene affossato in aula.

Tre notizie di cronaca che hanno scosso l'opinione pubblica e che rappresentano un motivo in più per scendere in piazza domani, 2 luglio, per il Napoli Pride 2022.

Lo spot è stato realizzato da Francesca Saccenti. Grafiche di Luciano Correale. Il claim è "... E che Burdello!"

Piazza Municipio: concentramento alle ore 15.00, discorsi istituzionali alle ore 17.00 e partenza del corteo alle ore 18.00.