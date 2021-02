In vendita Villa Nike, conosciuta anche come la Villa degli ammiragli: vista mozzafiato e accessori hollywoodiani

Nota come la villa "degli Ammiragli" perché fino al 2013 è stata la residenza ufficiale del Comandante in Capo delle Forze Alleate del Sud Europa, villa Nike è un immobile a dir poco straordinario per spazi, panorama e rifiniture.

Si trova a via Scipione e gode di una vista unica: abbraccia infatti la città con le sue luci, il Vesuvio, la Penisola Sorrentina, Capri, e l'intero golfo di Napoli.

Protesa verso il mare, ha un ampio piazzale antistante, sormontato da magnolie secolari, pensato per accogliere comodamente i veicoli degli ospiti.

La villa - spiega Italy Sotheby's International Realty che ne cura la vendita - è attualmente oggetto di una completa ristrutturazione e rivisitazione degli ambienti esterni ed interni, su progetto di un noto studio di architettura, che prevede una suddivisione in 3 grandi unità abitative di diverse dimensioni. In foto il rendering indicativo della piscina relax.