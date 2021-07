Villa dell'800 di 1.200 mq in vendita nel cuore di Chiaia

Villa Margherita è un'elegante dimora dell'800 che ha ospitato studi medici prima di essere trasformata in hotel di charme facilmente riconvertibile in dimora privata: panoramica, con ampi spazi esterni e parcheggio privato, si articola su 3 piani per circa 1.200mq di superficie abitabile.

Rifiniture e impianti di pregio

Ristrutturata in maniera raffinata, con rifiniture di pregio, ogni camera è dotata di aria condizionata, connessione wi-fi, impiantistica, bagno ad uso esclusivo con box doccia. Molti i balconi o terrazzini.

Roof garden e biblioteca per una dimora di assoluto charme

Splendida la vista sul Golfo come anche il caratteristico roof garden, il salotto comune con la piccola biblioteca. Completano la struttura il parcheggio privato e l'avviato ristorante Il 101.

Villa Margherita è situata nel cuore della città, ma al riparo dal traffico caotico, in zona signorile e tranquilla di sicuro pregio: è infatti in una posizione strategica, vicina a servizi come funicolare e metro e consente di raggiungere in dieci minuti, a piedi, le vie dello shopping e il lungomare di Mergellina: Piazza del Plebiscito dista 1,7 km e il Molo Beverello si trova a 2,4 km. Assolutamente riservata la trattativa.