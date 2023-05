In vendita una delle ville storiche del Miglio d'Oro: 42 le camere oltre giardino e piscina

L'asta è annunciata per il prossimo 11 luglio. In vendita uno dei gioielli del Miglio d'Oro, la strada che da Napoli si snoda fino a Torre del Greco lungo la quale i vip del '700, seguendo l'esempio di Carlo di Borbone, edificavano le magnifiche residenze per le loro vacanze. 122 le ville sopravvissute al tempo che oggi costituiscono veri e propri tesori paesaggistici e storici, tra cui quella in vendita, denominata Villa Signorini.

Villa Signorini

La vendita all'asta di Villa Signorini è annunciata su Idealista da parte del gruppo AsteDomus. Si tratta di un edificio di pregio assoluto., con 42 camere doppie con bagno

Sita in via Roma ad Ercolano, attualmente è adibita ad hotel e si compone di un fabbricato principale, tre corpi di fabbrica strutturalmente autonomi, sia tra loro che dal fabbricato principale; due sale ricevimenti realizzate nel parco con strutture prefabbricate; un centro benessere con annessa piscina all’aperto di circa 60mq, solarium di 180mq, e terreni liberi con altri piccoli corpi di fabbrica, alcuni antichi come pensatoi e manufatti ornamentali, altri di più recente realizzazione (depositi, cabine di trasformazione, varie tettoie).

5 i piani del fabbricato principale: piano interrato, seminterrato, terra, primo e secondo, collegati tra loro in verticale da tre scale e da due ascensori. 42 le camere, doppie, con bagno.

Il prezzo base è di 6milioni e 187mila euro.