Villa indipendente con panorama strepitoso, giardino e terrazzo in vendita tra Vomero e Chiaia

A pochi minuti dal Vomero con i suoi negozi e la sua vita sociale e a quattro passi dal business centre di Chiaia, la Pietro Ferrari Immobiliare propone una villa da sogno con panorama, giardino con prato, terrazzo e ampia zona parcheggio (capienza 2/3 auto).

Immersa nel verde, situata all'interno di un parco ben vigilato e sicuro, la villa - che ha lo straordinario vantaggio di essere completamente indipendente - si articola su un unico piano livello e si compone di salotto con camino a legna e sala da pranzo, tre camere da letto e tre bagni, cucina, camera per la colf e lavanderia, per totali 140 mq in ottimo stato di manutenzione, oltre a circa 700 mq complessivi di spazi esterni e 140 mq di terrazzo di copertura con pavimento di pregio e accesso comodo e agevole.

Sito nella parte alta del Parco Comola Ricci, l'immobile ha accesso sia da via Tasso (lato Vomero) sia dal Corso Vittorio Emanuele (lato Chiaia).