Case da sogno: strepitosa villa pieds dans l'eau a Sorrento

Lionard Luxury Real Estate S.p.A. nasce nel 2002. Al giro di boa dei 20 anni di attività conta un portafogli di oltre 3mila immobili per un valore complessivo di oltre 15 miliardi di euro: significa poco meno di 5.03 milioni di euro per ciascun immobile proposto in vendita. Scelta quest'anno come "case history" dalla Harvard Business School per l'Immersive Field Course del secondo anno, ha "uffici nelle location più prestigiose" come recita il claim. Chiaro dunque che con Firenze, Milano e Roma, Napoli proprio non poteva mancare: gli uffici in città li ha aperti lo scorso anno, in via dei Mille, e ha già un organico di 8 persone. Tra gli immobili proposti in vendita impossibile non notare una villa mozzafiato a Sorrento, con affaccio sul piccolo arcipelago Li Galli e l'area marina protetta di Punta Campanella, tra i pochi luoghi al mondo ancora incontaminati.

Piscina a raso e pieds dans l'eau

La villa occupa un vero angolo di paradiso, sospeso tra cielo e mare, dove lo sguardo si perde all’orizzonte del mare aperto, circondata da un giardino di un ettaro, ovviamente perfettamente curato, disposto a terrazze, con fiori, alberi da frutto e olivi e un grande gazebo per il relax. Una moderna cucina all'aperto offre un perfetto angolo barbecue in pietra.

Sulla terrazza inferiore, c'è la piscina a sfioro, riscaldata, che sembra baciarsi con il mare: illuminazione a led e postazioni idromassaggio, e grande zona solarium con lettini prendisole e ombrelloni. Una seconda vasca idromassaggio riscaldata si trova sulla grande terrazza in legno al piano inferiore, all'esterno delle due master suite, con meraviglioso affaccio sul mare e sulle isole. La villa si articola su due livelli, per una superficie di 300 mq. Al piano superiore soggiorno elegantemente arredato con camino; cucina super accessoriata, accessibile anche dalla terrazza e collegata alla zona pranzo, con scenografico tavolo ovale in maiolica a mano e panca incassata. Da qualsiasi ambiente del living, splendida vista sul mare. Quattro le camere da letto con bagno per gli ospiti.

Al piano inferiore, le due master suite fronte mare, affacciate su terrazza con vasca idromassaggio e divani. La villa è inoltre dotata di un'area palestra esterna e un'ampia zona parcheggio coperta, accessibile da un cancello automatico. Ovviamente la villa ha"pieds dans l'eau", evocativa espressione francese per indicare che ha accesso diretto al mare