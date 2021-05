Porzione di affascinante villa di metà '800 in vendita in pieno centro a Napoli

Atmosfera romantica perfettamente fusa con il gusto minimal dell'arredamento per questa dimora in vendita a partire da un prezzo base di 4milioni di euro

All'interno di una prestigiosa e storica villa risalente a fine '800, al Corso Vittorio Emanuele, dunque in centro città, lo Studio tecnico immobiliare ing. de Vero di Adriano de Vero propone in vendita una proprietà che si sviluppa su due livelli (terra e S1) dotata di ampio giardino.

Per le sue caratteristiche e per la sua posizione strategica, la proprietà si presta non solo come dimora principesca, con circa 900mq di spazi interni e più di 600 mq di giardino, ma anche per attività ricettizia di pregio.

Villa Flora

L'immobile in vendita fa parte di un immobile di gran pregio denominato "villa Flora", costruito a metà '800 da un'importante famiglia napoletana, i Laganà, titolari di una famosa fonderia frequentata da personaggi illustri tra cui anche Vincenzo Gemito.

Ambienti raffinati e sofisticati, soffitti mediamente alti mt. 4,50 impreziositi da affreschi, si sviluppa al piano terra per una superficie coperta complessiva di circa 500 mq mentre al piano seminterrato, dotato di due ingressi indipendenti e solai a volta con altezza di circa 4 mt., è presente una “taverna” di circa 400 mq adatta alle più diverse funzioni, da palestra personale a locale hobby a SPA.

I leoni da guardia e i posti auto

Il giardino esclusivo è dotato di ingresso indipendente ed è piantumato con palme, agrumi ed altre essenze arboree. Vi è inoltre annessa una consistenza, cioè una costruzione di circa 25 mq, utilizzata in passato quale ricovero per i leoni che facevano la guardia alla proprietà, facilmente trasformabile in dependance.

Il pianterreno è servito da un'ulteriore piccola corte esterna con possibilità di sosta di cinque auto ed accesso all'androne principale. Complessivamente, la proprietà ha un totale di sei accessi.