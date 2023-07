Venduta Villa Nike, sul più bel panorama di Napoli. Il colpo messo a segno dall'agenzia di Massimo Knight

Nota come la villa "degli Ammiragli" perché fino al 2013 è stata la residenza ufficiale del Comandante in Capo delle Forze Alleate del Sud Europa, già di proprietà dello Stato italiano, villa Nike è una delle case più belle di Napoli per panorama, spazi e rifiniture.

Acquistata da un imprenditore che intendeva frazionarla in tre diversi immobili, era tornata sul mercato nel 2021 e c'era la possibilità concreta che finisse nel mirino di una delle grosse società immobiliari internazionali che vedono in Napoli nuova terra di conquista e sviluppo in ottica turistica. Grazie all'agenzia dei fratelli Massimo e Riccardo Knight, specializzati dai lontani anni '80 nell'intermediazione di immobili di pregio, resta invece di proprietà di napoletani.

Top secret, ovviamente, il prezzo di compravendita, ma chiaramente si tratta di diversi milioni di euro.

1.500 metri quadrati di superficie coperta, piscina e numerose terrazze super panoramiche, Villa Nike si trova a via Scipione e ha una veduta che abbraccia l'intero golfo di Napoli. Ovviamente ha ampia zona esterna, sormontata da magnolie secolari