Alloggi popolari: inquilini a rischio sgombero

L’aggiornamento delle graduatorie di assegnazione degli alloggi popolari di Edilizia residenziale pubblica- Erp di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Poggiomarino arriva in un momento quanto mai difficile per i cittadini che vogliono regolare la loro posizione. Come concesso dal Regolamento regionale, infatti, i nuclei familiari che occupano senza titolo legittimo alloggi di Erp, nel rispetto dei requisiti previsti sempre dal regolamento, hanno la possibilità di mettere a posto la loro posizione entro il 31 marzo 2021 con apposita istanza da indirizzare all’Ente Gestore. “Tuttavia, a causa del Covid-19, l’Italia, attualmentea Poggiomarino come il resto della Campaia e del Paese, sta vivendo un momento di grave crisi sanitaria e, di conseguenza, economica - spiegano i consiglieri comunali di opposizione Michele Cangianiello, Giuseppe Annunziata, Nicola Salvati, Maria Stefania Franco, Nicola Guerrasio e Rossella Vorraro - la lentezza burocratica del processo di sanatoria, inoltre, non permette di individuare una data certa per il perfezionamento delle pratiche Iacp, costringendo gli attuali occupanti interessati a persistere in una situazione di incertezza”.

I consiglieri comunale di opposizione, pertanto, hanno presentato una interrogazione al Consiglio comunale di Poggiomarino: “Chiediamo all’amministrazione comunale di sapere quanto tempo ci vorrà per stilare le nuove graduatorie, quante sono le famiglie che potrebbero essere sfrattate dagli alloggi di via Carlo Alberto Dalla Chiesa e se tra loro vi sono bambini o soggetti in situazione di disagio e se l’amministrazione ha previsto i fondi per garantire degli alloggi di emergenza ai nuclei a rischio sgombero e se, per coloro che invece sono in regola coi pagamenti, viene rilasciato una certificazione di residenza”.