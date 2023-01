Quanti anni devi lavorare per comprare casa a Napoli. Lo studio

Quanti anni di stipendio - considerando una media standard - sono necessari per comprare casa? Tanti, tantissimi, se siconsidera che nel 2022 lo stipendio medio lordo in Italia è stato di €29.601 annui che significa circa €20.868,90 netti all'anno per €1.605,30 netti al mese su 13 mensilità, ben avvisando che il dato non considera le infinite differenze retributive dovute a zona geografica, genere, età, qualifica, settore.

A fare un po' di conti ci ha pensato l'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, considerando i costi del primo semestre 2022 nelle grandi città. Secondo l'elaborazione, in media, in Italia occorrerebbero 7 anni - 6,9 annualità per la precisione - per riuscire a comprare una casa. Le differenze tra città rilevate dal Gruppo Tecnocasa sono a dir poco abissali: a Milano, infatti, dove il prezzo medio rilevato è di 4.138 € al mq, secondo lo studio servono 13,2 anni di stipendio per acquistare un'abitazione. Segue Roma, dove occorrono 9,2 anni di stipendio e al terzo posto Firenze con 9,1 annualità.

Le città dove servono meno annualità di stipendio per comprare casa secondo lo studio sono Palermo e Genova, rispettivamente a 3,6 e 3,3. Al quarto posto c'è Bologna con 8 anni di stipendio e quindi, a seguire, al quinto, la nostra città dove di anni di stipendio ne occorrono "soltanto" 7,4: considerando lo stipendio netto medio di euro 20.868,90, senza decurtazioni di nessun tipo, significa un immobile del valore di circa 160mila euro.