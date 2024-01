400 mq con finestre che sembrano quadri. Appartamento da sogno in vendita a Napoli

Ogni finestra sembra una gouache: sembra dipinto, infatti, tanto è bello il panorama che si vede dalle finestre di questo elegantissimo appartamento situato nella parte centrale di via Manzoni, non lontano dall'incrocio con Via Ortensio.

Di gran prestigio, l'immobile - come spiega l'agenzia immobiliare Gabetti, che lo ha in portafogli - si sviluppa su oltre 400 mq coperti oltre a balconi terrazzati e terrazzo. Il solo salone ha una superficie di più di 80mq, con vista mozzafiato sul Golfo e accessi su due balconi terrazzati da cui la vista si apre ancora di più e abbraccia la città dalla collina del Vomero alle isole fino al Golfo di Pozzuoli.

Completano l'immobile 7 ampie camere da letto, di cui 6 super-panoramiche, cucina con grande tinello e terrazzo dedicato, 4 bagni padronali e una zona di servizio con stireria, camera e bagno, oltre ad ampi disimpegni.

Divisibile in due abitazioni di pari prestigio, l'appartamento ha un box esclusivo di circa 40mq con accesso diretto dall'interno del fabbricato oltre 2 posti auto condominiali esterni. Il prezzo pubblicato su Idealista.it è a 7 cifre. Trattativa riservata