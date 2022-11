Ischia: da BCP raccolta fondi e 12 mesi di sospensione per i pagamenti dei mutui

Confermando la sua vicinanza al territorio la BCP ha messo a punto diverse iniziative di solidarietà a favore della popolazione di Casamicciola, colpita dalla frana che ha spazzato via vite, abitazioni e attività. Per alleggerire la popolazione dal peso dei danni subiti, la Banca di credito popolare ha infatti avviato una raccolta fondi - “BCP per Casamicciola” - e stabilito una sospensione di 12 mesi (moratoria) sul pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti ipotecari erogati a privati e imprese, danneggiate dagli eventi, stanziato un plafond per la concessione di mutui e finanziamenti ipotecari finalizzati al ripristino delle strutture danneggiate ed alla ripresa e allo sviluppo delle attività economiche.

La filiale BCP di Ischia Porto, dove la Banca è presente da otre 25 anni - spiega una nota - è pronta ad assicurare l’opportuna accoglienza e ascolto nei confronti della popolazione e delle imprese colpite garantendo una pronta interlocuzione per le esigenze scaturite da questo tragico evento.

Chiunque volesse aderire alla raccolta fondi avviata dalla BCP può effettuare bonifico sul conto dedicato intestato BCP per Casamicciola - IBAN: IT 59 H 05142 40302 CC1026042020