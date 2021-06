Ecco perché oggi a Napoli si vende e copra casa. Sempre meno gli acquisti per investimento

La tendenza era già iniziata nel 2019, ma l'arrivo della pandemia ha spinto sull'acceleratore e nel 2020, nella nostra città, si è assistito ad un netto calo della percentuale di acquisti immobiliari per investimento: dal 40,2% del 2019 al 36,3% del 2020. I dati sono in linea con quanto si registra su tutto il territorio nazionale e ad influire, certamente, sono le problematiche legate all’emergenza sanitaria che hanno frenato gli acquisti di immobili da mettere a reddito, sia commerciali, che abitativi e anche turistici. E' quanto emerge dall'ultima analisi dell'ufficio studi del Gruppo Tecnocasa, attraverso le agenzie attive.

A che età si compra casa

Aumentano gli acquisti, in termini percentuali, nella fascia giovanile, compresa tra 18 e 44 anni, mentre diminuiscono gli acquirenti che hanno dai 45 anni a salire.

Qual è la tipologia di casa più richiesta

A Napoli la tipologia più compravenduta nel 2020 è il trilocale, per il 33,7% del totale: in seguito alla pandemia ed al primo lockdown, infatti, è cresciuta l’attenzione verso tipologie più ampie e con spazi esterni.

Chi compra casa

A Napoli nel 2020 si registra un lieve calo della percentuale di acquisti da parte di single, che scendono dal 26,5% del 2019 all’attuale 25,1%. A fare il grande salto per il 74,9% sono infatti coppie e famiglie.

Mutuo o contanti?

Nel 2020 nella nostra città il 47,7% delle compravendite è stata supportata dall’accensione di un mutuo, mentre il 52,3% degli acquisti è avvenuto in contanti. Rispetto al 2019 si registra un aumento di chi ricorre al credito, tendenza su cui influiscono sicuramente i tassi di interesse sui mutui convenienti.

Perché oggi si vende casa a Napoli

I dati della ricerca rivelano che nel 2020 a Napoli quasi la metà dei proprietari (46,5%) ha venduto per reperire liquidità, il 43,6% per migliorare la qualità abitativa ed il 9,9% per trasferirsi in un altro quartiere o in un’altra città.