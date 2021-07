Come va il mercato immobiliare a Napoli dopo la pandemia

Come cambiano le esigenze di chi vuole acquistare casa, le dinamiche che influenzano i prezzi e gli scenari futuri del mercato immobiliare dopo la pandemia saranno illustrati in occasione della presentazione dell' “Osservatorio Immobiliare Fiaip - Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali di Napoli”, in programma giovedì 15 luglio, alle ore 16.30, all’Hotel Oriente di Napoli (via Diaz 44).

Saranno presenti i presidenti della Fiaip nazionale Gian Battista Baccarini, regionale Salvatore Mirabile, napoletana Claudio Matarazzo, il responsabile dell'Ufficio studi della Federazione Mario Condò de Satriano, il presidente di Confassociazioni immobiliari Paolo Righi.

Oltre a fare il punto sui valori di mercato, focalizzando l’attenzione sulle diverse aree della città, la presentazione dell’ “Osservatorio Immobiliare Fiap Napoli” sarà l’occasione per analizzare anche i settori collegati al mercato del mattone, come quello dei mutui e delle costruzioni. Prevista infatti la presenza di Alessandro Bonucci condirettore generale di Auxilia Finance e di Federica Brancaccio presidente dei Costruttori di Napoli.