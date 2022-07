Locazioni senza contratto: controlli e denunce a Ischia

Sull'isola verde è lotta alle locazioni "abusive", cioè senza regolare contratto per fitto stagionale, con l'obiettivo di tutelare il settore turistico e recuperare materia imponibile.

Quartieri al setaccio

Numerosi gli appartamenti e le villette controllate dai carabinieri della stazione locale. I quartieri passati a setaccio sono stati “San Pietro”, “Ischia Ponte” e “Cartaromana”, tra le località più rinomate e gettonate dell'isola.

I controlli hanno portato ad identificare 42 inquilini e alla denuncia di un 66enne del posto che aveva locato il proprio appartamento a turisti senza comunicarne le generalità all’Autorità di pubblica sicurezza.

Affitti "in nero": le conseguenze

Nelle località di villeggiatura, secondo i dati delle forze dell'ordine, la locazione in nero è un fenomeno molto diffuso. Nonostante i rischi in termini di mancanza di tutela legale in caso di problemi collegati alla gestione del rapporto (danni, sfratto, etc.), sia per i proprietari che per gli inquilini, la soluzione viene adottata da quei locatori che puntano ad evadere il pagamento dell'imposta sui redditi e dagli inquilini che cercano di risparmiare.