Ischia: da Unicredit 12 mesi di moratoria per le rate dei mutui

"In seguito alla tragedia che ha colpito l'isola di Ischia, UniCredit ha varato diversi interventi di sostegno a favore della comunità colpita", spiega una nota dell'Istituto di credito precisando che tra le iniziative in favore di chi ha subìto danni in conseguenza del nubifragio c'è una moratoria, cioè una sospensione, di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari sia per le imprese con sede legale o operativa nelle zone interessate dal maltempo, sia per tutti i clienti privati residenti nei territori colpiti dall'evento intestatari di mutui ipotecari.

Remo Taricani, Deupty Head di UniCredit Italia, era a Napoli per assistere alla prima del San Carlo di cui UniCredit è main sponsor (sospesa in segno di lutto), quando hanno iniziato a rincorrersi le notizie della tragedia avvenuta a Casamicciola: "Esprimiamo la nostra massima vicinanza a tutte le famiglie isolane colpite dalla frana e, a conferma della vicinanza di UniCredit - ha detto il DH - ci siamo tempestivamente attivati rendendo subito disponibile un pacchetto di interventi straordinari”.