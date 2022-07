Case al mare: qual è l'andamento dei prezzi a Ischia

Tecnocasa ha presentato gli esiti dell'ultima indagine sul mercato immobiliare nelle località meta tradizionale dei vacanzieri.

Stando ai dati diffusi, è ancora lontano un trend in salita: nelle località della provincia di Napoli, infatti, complessivamente, i valori immobiliari sono in diminuzione dell’1,4%.

Ischia

Tecnocasa ha realizzato in particolare un focus su Ischia, che i turisti USA hanno consacrato, quest'anno, isola migliore al mondo per le vacanze, prima anche di Fiji o Maldive.

Sull'isola verde, dice Tecnocasa, i prezzi immobiliari sono in diminuzione dell’8,2%, anche se "si muovono sia acquirenti di casa vacanza sia investitori che mettono a reddito l’immobile durante l’anno e lo utilizzano per se stessi solo per un breve periodo estivo".

Il budget medio per un investimento immobiliare ad Ischia si aggira intorno ai 250-350mila euro, ma si dimezza e scende fino a 100mila per chi acquista per mettere a reddito.

Le soluzioni richieste in genere sono quelle con spazi esterni e panorama: pur di ottenerli i potenziali acquirenti sono disposti a spostarsi sulle pendici del monte Epomeo, in località lontane dal mare, come Fiaiano, che però offrono una vista panoramica.

I prezzi si aggirano intorno a 3.000-4.000 euro al mq per le soluzioni già ristrutturate.

In ascesa tra le località dell'Isola

- Panza, frazione di Forio d’Ischia, in posizione strategica da Sant'Angelo e Citara, dove si trovano diversi supermercati. Qui per un immobile di 45 mq si spendono mediamente intorno a 90-100mila euro.

corso Vittoria Colonna e via Roma, da sempre tra le location con maggior appeal di Ischia Porto

corso Francesco Regine, la strada dello shopping di Forio, in ottima posizione, poco lontana dal Porto, dotata di ogni servizio: nei vicoli a ridosso del corso gli appartamenti hanno valori tra i 1.800 e i 2.400euro al mq.