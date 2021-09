Amanti degli spazi esterni: l'appartamento più glam è a vfia Aniello Falcone

Si trova in via Aniello Falcone, nella cosiddetta zona "dei giardinetti", a pochi passi dal cuore del Vomero e in un parco sorvegliato ed esclusivo, l'appartamento di charme proposto in vendita dall'Immobiliare Piero Ferrari. 160 mq circa di superficie, suddivisi in 7 locali e 3 bagni, l'immobile è reso a dir poco unico dagli ampi spazi esterni, attrezzati, di cui è dotato. Un cancello elettronico introduce in viale privato fino ad un ampio box dotato di soppalco e di ampio spazio adiacente idoneo alla sosta di almeno un’altra auto (il cespite è corredato anche di un altro posto auto nel parco).

Un'accogliente e ben strutturata area scoperta costeggia la proprietà su tre lati e si articola in zona verde, a prato e piante di pregio. Vi è poi un ampio patio, con grande tavolo e forno a legna e, ancora, uno spazio relax elegantemente arredato. Ampi tendaggi, azionati elettronicamente, consentono di proteggersi dal sole come dal fresco della notte. L’abitazione, posta a piano rialzato, è molto panoramica e luminosa, in ottime condizioni, e ben divisa: salone, cucina abitabile, tre camere da letto, studio e tre bagni