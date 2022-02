Casa, perché conviene comprarla prima di compiere 36 anni

Entro quest'anno comprare casa a chi ha meno di 36 anni conviene. Il cosiddetto Decreto Sostegni bis, infatti, ha esteso dal 20 giugno al 31 dicembre 2022 una particolare agevolazione finalizzara a dare anche a chi non ha un contratto a tempo indeterminato la possibilità di acquistare la prima casa, ottenere a condizioni di vantaggio il mutuo necessario per acquistare casa.

Vantaggi per gli under 36

L'agevolazione, espressamente destinata a chi ha meno di 36 anni, prevede:

esonero da tasse e imposte di registro : nel caso di una compravendita tra privati

: nel caso di una compravendita tra privati credito d'imposta nel caso di atti soggetti Iva : il credito d’imposta calcolato sull’ammontare dell’Iva non è rimborsabile ma può essere utilizzato a compensazione per pagare imposta di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni avvenute dopo la data di acquisizione del credito, per pagare l’Irpef in base alla dichiarazione dei redditi (da presentare dopo la data d’acquisto) o per versare contributi, tramite modello F24

: il credito d’imposta calcolato sull’ammontare dell’Iva non è rimborsabile ma può essere utilizzato a compensazione per pagare imposta di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni avvenute dopo la data di acquisizione del credito, per pagare l’Irpef in base alla dichiarazione dei redditi (da presentare dopo la data d’acquisto) o per versare contributi, tramite modello F24 importo zero per imposta ipotecaria e catastale

riduzione dell’Iva al 4% : se si acquista casa dal costruttore, il quale diventa, poi, credito di imposta

: se si acquista casa dal costruttore, il quale diventa, poi, credito di imposta esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25%: quando l’acquisto della casa viene finanziato dal mutuo, la banca trattiene una percentuale della somma anticipata a titolo di imposta sostitutiva, che in questo caso non è dovuta .

Requisiti per il bonus casa

Il bonus può essere applicato alle sole copravendite stipulate tra il 24 giugno 2021 e il 31 dicembre 2022 , ma per usufruirne devono sussistere i seguenti requisiti:

Acquirente

Età : il soggetto che decide di acquistare casa non deve compiere più di 36 anni nell’anno in cui acquista l’immobile, ad esempio se si stipula il contratto a giugno 2022 e si compiono gli anni a novembre 2022 non si può usufruire dell’agevolazione. Al contrario se li compie nel 2023 avrà diritto al bonus

: il soggetto che decide di acquistare casa non deve compiere più di 36 anni nell’anno in cui acquista l’immobile, ad esempio se si stipula il contratto a giugno 2022 e si compiono gli anni a novembre 2022 non si può usufruire dell’agevolazione. Al contrario se li compie nel 2023 avrà diritto al bonus Contratto : il bonus vale solo per le compravendite avvenute nel periodo che va dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2022

: il bonus vale solo per le compravendite avvenute nel periodo che va dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2022 Isee : deve essere inferiore a 40 mila euro annui (viene calcolato in base al reddito e al patrimonio) e deve riferirsi al secondo anno precedente alla presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) al cui interno ci sono dati anagrafici, patrimoniali e reddituali del nucleo familiare. Ad esempio gli atti stipulati nel 2021 prendono come riferimento l’Isee del 2019

: deve essere inferiore a 40 mila euro annui (viene calcolato in base al reddito e al patrimonio) e deve riferirsi al secondo anno precedente alla presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) al cui interno ci sono dati anagrafici, patrimoniali e reddituali del nucleo familiare. Ad esempio gli atti stipulati nel 2021 prendono come riferimento l’Isee del 2019 Valore : il mutuo per la casa non deve superare i 250 mila euro

: il mutuo per la casa non deve superare i 250 mila euro Destinazione : la casa deve essere adibita ad abitazione principale e si deve stabilire la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto

: la casa deve essere adibita ad abitazione principale e si deve stabilire la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto Proprietà: al momento dell’atto di acquisto, chi vuole usufruire del bonus non deve essere titolare, neanche in comunione con il coniuge, di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa nel territorio del comune in cui si trova l’immobile da acquistare con l’agevolazione. Inoltre, non deve avere un’abitazione o una nuda proprietà su altro immobile, anche dal coniuge, su tutto il territorio italiano. Per usufruire del bonus si deve vendere l’immobile entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

immobile

L'abitazione casa deve rispondere ad una serie di requisiti catastali indicati dall'Agenzia delle entrate e appartenere alla categoria:

A/2 : abitazioni di tipo civile

: abitazioni di tipo civile A/3 : abitazioni di tipo economico

: abitazioni di tipo economico A/4 : abitazioni di tipo popolare

: abitazioni di tipo popolare A/5 : abitazione di tipo ultra popolare

: abitazione di tipo ultra popolare A/6 : abitazione di tipo rurale

: abitazione di tipo rurale A/7: abitazioni in villini

Il bonus può essere applicato anche agli immobili pertinenziali come box, cantina o deposito. Anche gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria rientrano tra quelli acquistabili con il bonus.

In cosa consiste l’acquisto congiunto

Nel caso in cui chi vuole beneficiare del bonus abbia tutti i requisiti, ma vuole acquistare l’immobile insieme ad un altro soggetto, che però non rientra nelle agevolazioni, il bonus viene applicato pro quota solo al soggetto under 36.

