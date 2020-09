Il coinquilino perfetto: come scegliere con chi dividere la casa

Condividere ritmi e spazi di vita è innanzitutto una scelta di fiducia. La casa è infatti lo scrigno privilegiato della nostra intimità, il luogo in cui rilassarci e recuperare le energie. Che sia per necessità di studio o lavoro o semplicemente di indipendenza, condividere l'appartamento consente certamente di ridurre il costo dell'affitto e spese come energia, acqua e riscaldamento. Mette, però, anche alla prova le nostre capacità di adattamento, tolleranza ed empatia. Per evitare di piombare in un inferno, ecco dunque a cosa prestare attenzione:

App per coinquilini

Se si mette su casa con qualcuno che già si conosce, il più è fatto. Se invece, per qualsiasi esigenza, si deve trovare una persona con cui condividere lo spazio abitativo, il metodo classico è sempre stato il passaparola tra amici e conoscenti. Negli ultimi anni sono nate app che facilitano l'incontro. L'iscrizione in genere è gratuita e consente di indicare abitudini e preferenze per trovare persone quanto più compatibili è possibile. Dopo il "match" è anche possibile chattare, in modo da capire - almeno tendenzialmente - chi ci troviamo di fronte.

La comunicazione è tutto

Per una buona convivenza non è importante solo l'affinità di gusti o di orari: si tratta, infatti, soprattutto, di una questione di educazione e rispetto reciproco. Prima di firmare qualsiasi contratto è quindi sicuramente preferibile conoscersi e capirsi.

Le regole

Stabilire regole precise è fondamentale: turni per la pulizia o per portare fuori l'immondizia eviteranno stress e litigi. Sarà necessario in particolare :

stabilire turni per la pulizia degli ambienti comuni;

informare prima di invitare amici;

mettersi d'accordo sulla possibilità di fumare o meno in casa;

chiarire quali oggetti e provviste sono di uso comune e quali no;

evitare di lasciare cose personali o - peggio - panni sporchi in giro;

rispettare gli spazi evitando di entrare nella camera altrui senza permesso.

Con queste piccoleregole e con un po' di empatia e tolleranza, la convivenza sarà sicuramente più facile!

