Casa con panorama mozzafiato, dependance e giardino in vendita a Posillipo

Sul crinale di Posillipo, tra pregiate piante arboree ornamentali e la tipica macchia mediterranea, si scorge un'antica casa colonica, a picco sul mare, resa unica da un panorama straordinario, giardino esclusivo, terrazze a livello e terrazzamenti che digradano dolcemente verso la costa.

L'immobile, disposto su 2 livelli risulta edificato nel 1868 e ha più accessi indipendenti da via Posillipo. 3 camere da letto, 2 bagni e due saloni, è completamente da ristrutturare e consolidare staticamente. Tra i 170 e i 180 mq la quadratura interna, mentre le aree esterne di pertinenza esclusiva, tra terrazzi a livello, belvederi e giardino, hanno una superficie complessiva di circa 1000 mq.

Completa la proprietà' un secondo piccolo cespite rurale di circa 50 mq (antica cisterna). E' inoltre possibile parcheggiare non meno di 4 auto. Ovviamente chi compra l'immobile potrà avvantaggiarsi del bonus del 110% per la ristrutturazione. Offerta ad una "clientela intellettuale e di classe", la dimora è posta in vendita al prezzo di 1.370mila euro