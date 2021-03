Piscina e discesa a mare: come in vacanza stando in città

Piscina, panorama mozzafiato, giardino rigoglioso con palme e piante d'alto fusto, orto con alberi da frutta, dependance, box per 2 auto e diversi posti auto scoperti fanno da contorno ad una dimora da sogno nei campi Flegrei.

Proposta in vendita da Pietro Ferrari Immobiliare, si trova nei pressi del Parco Cuma e si affaccia sul Golfo di Pozzuoli. La villa è articolata in due corpi: una dimora principale, sviluppata su due livelli, con terrazze a livello panoramiche e patio, 5 camere da letto, salone ,cucina, spazio lavanderia, stanza per la colf e servizi e dependance, sempre su due livelli.