Case da sogno: in vendita in una delle più belle ville dell'800 di Posillipo, location di un film (indovinate quale)

E' una delle più splendide ville ottocentesche di Napoli. Si trova a Posillipo e gode di un panorama che lascia senza parole, proprio come gli interni: pavimenti d’epoca a mosaico veneziano e parquet in rovere, camini rivestiti di marmi pregiati, infissi e porte di legno che hanno attraversato indenni due secoli.

Intorno c'è il parco, privato, di circa 2000 mq con un giardino curatissimo con ortensie, rose iceberg e arbustive antiche, lavanda perovskiae e imponenti querce e olivi secolari.

Di questa villa la Fabrizio Berti immobiliare (annuncio sul sito di Immobiliare.it) propone in vendita il primo piano, panoramicissimo. Si tratta di circa 600 mq con terrazzo a livello di 170 mq, suddiviso in stanze di rappresentanza, 5 camere da letto, 3 bagni, cucina abitabile. Completano il cespite una cantina e 3 posti auto e la possibilità di fruire del parco comune.

La villa è stata la location da sogno di alcune scene di Qui rido io, il pluripremiato film di Mario Martone con Eduardo Scarpetta, Toni Servillo, Iaia Forte. Per renderla più simile a La Santarella, che si trova invece in via Luigia Sanfelice, per le riprese, sul tetto, è stata "montata" una scenografia con due torrette merlate.

3.000.000 euro la richiesta base per la porizione in vendita