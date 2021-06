Casa da sogno con affacci spettacolari in vendita a Posillipo

/ Via Posillipo

Ampi affacci sul panorama più bello del mondo per il prestigioso appartamento a Posillipo proposto in vendita dalla Victoria G.I. S.r.l. .

Collocato in una villa con soli 6 condomini, l'immobile ha salone quadruplo, bagno per gli ospiti, cucina abitabile, tre camere da letto con rispettivo bagno, ampio ripostiglio e camera per la colf. Una comoda scala conduce ad un secondo salone con ampio terrazzo a livello, completo di punto cucina e bagno.

Panoramica su Capri, immersa nel verde della collina di Marechiaro, la casa è circa 320 metri quadrati coperti e più di 250 metri quadrati di spazio esterno. La completano rifiniture di lusso, un'area a parcheggio coperto di proprietà esclusiva per due macchine oltre moto e scooter. Il prezzo base è di 2.940mila euro