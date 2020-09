Casa: quanto incide lo spazio esterno sul costo a Napoli

Quando si sceglie casa, in cima alla lista dei desideri c'è la dotazione di uno spazio esterno: giardino, terrazzo o ampie balconate. Ovviamente i desideri devono fare i conti con la realtà del tessuto urbano e, soprattutto, del budget a disposizione. Per capire quanto lo spazio esterno può incidere sul costo di acquisto di un appartamento Tecnocasa ha elaborato i dati a disposizione della sua rete.

Caro terrazzo

Ipotizzando l’acquisto di un trilocale senza spazi esterni e di un trilocale con terrazzo, con mutuo a 25 anni, al tasso di 1,35% e copertura all’80% del valore dell’immobile, ecco cosa viene fuori per le città più grandi:

Napoli: facendo ricorso al mutuo, nella nostra città, in zona centrale, l’acquisto di un trilocale con terrazzo potrebbe essere possibile con un esborso di 943 € al mese.

Per la stessa tipologia, spostandosi verso la periferia (semicentro), occorrerebbero 189 euro al mese in meno.

Se invece si possedesse un trilocale in centro, vendendolo si potrebbe acquistare una villa singola di 204 mq in località Pianura.

Milano: a parità di condizioni di mutuo, in zona centrale, ad esempio a Crocetta, un trilocale di 95 mq sarebbe acquistabile con una rata mensile di 1.642 €. Se si volesse acquistare lo stesso immobile dotato di uno spazio esterno di 15 mq l’esborso mensile salirebbe a 1.729 €.

In zona semicentrale, l'acquisto di un trilocale con terrazzo richiederebbe una rata di 1.415 € al mese.

Roma: in un quartiere centrale come quello del Ghetto Ebraico, l’acquisto di un trilocale con terrazzo parte da circa 740.000 €, con una rata mensile di 2.326 €. In zona semicentrale sarebbe invece sufficiente una rata mensile di 1.195 €.

