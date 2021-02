Sfratti: salta l'ipotesi 1 aprile per le morosità certificate prima della pandemia

Nessuna modifica per gli sfratti: resta il blocco delle operazioni per il rilascio coatto degli immobili fino alla fine di giugno 2021. E' dunque saltata l'ipotesi del 1 aprile come data per la ripresa degli sfratti in caso di morosità certificata prima del lockdown del marzo 2020.

Sfratti e Covid

"Impossibile in piena pandemia procedere con le esecuzioni degli sfratti - spiegano i sindacati Sunia, Sicet, Uniat Aps e Unione inquilini in un comunicato congiunto - Ora però chiediamo contributi per i proprietari e politiche abitative strutturali. Abbiamo perso troppo tempo, per questo chiediamo di procedere con i dovuti ristori ai proprietari e di strutturare da subito, anche attraverso le risorse del recovery plan, politiche abitative per aumentare la disponibilità di alloggi pubblici".