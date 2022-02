Affitti con contratto a nero: tutto quello che c'è da sapere

In tutta la Penisola è ncora molto diffuso il fenomeno della cosiddetta "locazione in nero", espressione con cui si indica il sorgere di un rapporto locativo tra due parti sulla base di un contratto che però non viene registrato all'Agenzia delle Entrate, e quindi portato a conoscenza del Fisco.

In questo modo il proprietario dell’abitazione evade l’imposta di registro nella misura del 50% (per legge a suo carico) e l’Irpef-imposta sui redditi da calcolare per scaglioni di aliquote. Dal canto suo l'inquilino risparmia la quota del 50% a suo carico dell'imposta di registro e spesso riesce ad ottenere una riduzione sul canone di mercato. .

Locazione in nero

La locazione in nero può essere avviata in due modi:

contratto verbale : non c'è un contratto scritto

: non c'è un contratto scritto contratto scritto: il contratto viene regolarmente scritto e controfirmato, ma non viene registrato all’Agenzia delle Entrate

In caso di contratto scritto la locazione in nero può essere

totale : il contratto non viene registrato all’Agenzia delle Entrate

: il contratto non viene registrato all’Agenzia delle Entrate parziale: all'Agenzia delle Entrate viene registrato un contratto diverso da quello reale, che riporta un canone di importo inferiore a quello effettivamente versato dall'inquilino e riscosso dal proprietario che così risparmia una porzione di tasse

I rischi per l'inquilino che affitta una casa senza contratto

L’inquilino che prende in locazione un immobile senza contratto valido (scritto, firmato e registrato), innanzitutto non può attivare giudizio per tutelare i propri diritti o interessi.

Sotto l'aspetto fiscale, in caso di accertamento, l'inquilino è poi responsabile in solido con il proprietario dell'imposta di registro annuale - da calcolarsi in misura percentuale sul canone effettivamente corrisposto - ben avvisandosi che il termine generale di decadenza per l'accertamento è quinquennale (attenzione, però, alle proroghe dei termini disposte a causa della pandemia).

Il ravvedimento operoso

Sia in caso di mancata registrazione che in caso di registrazione per importo parziale, l'irregolarità relativa all'Irpef e anche all'imposta di registro può essere sanata ricorrendo al cosiddetto ravvedimento operoso, versando gli interessi di mora sul dovuto (dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuata la registrazione oppure il pagamento dell'Irpef) e, soprattutto, le sanzioni ridotte previste come incentivo al corretto comportamento fiscale. Attenzione: se il pagamento avviene

dopo 30 giorni dalla scadenza naturale, la sanzione è pari al 6% , a cui vanno aggiunti interessi di mora e imposta dovuta

dalla scadenza naturale, la sanzione è pari al , a cui vanno aggiunti interessi di mora e imposta dovuta dopo 90 giorni, la sanzione è pari al 12% , più interessi di mora e imposta dovuta

la sanzione è pari al , più interessi di mora e imposta dovuta dopo 1 anno la mora è del 15% con l’aggiunta di interessi di mora e imposta dovuta

la mora è del con l’aggiunta di interessi di mora e imposta dovuta dopo più di 1 anno e non oltre 2 anni la sanzione è pari al 17,14% , più interessi di mora e imposta dovuta;

la sanzione è pari al , più interessi di mora e imposta dovuta; dopo 2 anni la sanzione ammonta al 20%, a cui vanno aggiunti interessi di mora e imposta dovuta

Se invece viene regolarizzata la posizione dopo la constatazione dell'irregolarità da parte dell'Agenzia, la sanzione corrisponde al 24%, più gli interessi di mora e l’imposta omessa.

