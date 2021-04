Le fioriere di piazza De Franchis a Barra tornano verdi

I volontari di diverse associazioni si sono ritrovati in piazza De Franchis, a Barra, per recuperare le fioriere abbandonate con piante di viburno a foglia liscia. All'iniziativa hanno preso parte gli attivisti di Cittadinanza Attiva Per La Barra, Passione Infinita, SavioGroup, Premio GreenCare Aps, I Pollici Verdi di Scampia, WAU! Napoli.

Non è la prima volta che le associazioni ambientaliste del terzo settore fanno rete per risollevare dal degrado territori abbandonati: raid verdi sono già stati portati a segno, per la gioia di residente i commercianti, in Villa Comunale, al Parco Virgiliano, a piazzale Tecchio, ai Giardini della Principessa Iolanda e Tondo di Capodimonte, al Parco Corto Maltese e in Villa Floridiana.

Armati di zappette, palette e piantine a Barra si sono visti, tra gli altri, Salvatore Mignano, Enzo Sorrentino, Antonio Esposito, Tommaso Matarozzi, Benedetta de Falco, Giuseppe Coviello, Peppe Lamagna, Rino Amato, Luciano Perna, Eleonora D’Ermo, Emilia Caruso, i giovanissimi Caterina e Gennaro Coppola, Nico Laudiero, Marco Ferruzzi, Stefania Mangani, Rosario Brancaccio. Ad affiancare i volontari l’agronomo Giovanni Masucci che ha dato alcuni consigli sulla messa a dimora e cura delle piante in vaso.

Per l’occasione è stata distribuita per la prima volta ai cittadini la GreenMap of Campania Felix: la mappa del Premio GreenCare per la conoscenza di 50 parchi e giardini della regione Campania, con lo scopo di promuoverli e valorizzarl