Come avere balconi e finestre fioriti anche a gennaio

Anche nei mesi più freddi dell'anno è possibile avere balconi, finestre e aree esterne meravigliosamente fiorite. Sono infatti numerose le piante che fioriscono in inverno e resistono alle basse temperature. Eccole:

1. Elleboro

Credits: Pixabay foto di Angelinaelv

Conosciuta anche con il nome di Rosa di Natale, questa pianta produce fiori molto simili alle rose selvatiche dai colori delicati: rosa, bianco o giallo.

E' elegante e conferisce sicuramente allegria al balcone o al giardino.

Attenzione a non toccare i fiori con le mani: secernono una sostanza urticante per gli occhi e le mucose.

2. Narciso

Credits: Pixabay foto di Katya Guseva0

Questa bulbosa resiste al freddo e non ha bisogno di molte cure, ma dà fiori meravigliosi, dall'aroma speziato che regalano un po' di primavera anche nelle giornate più grigie

3. Sansevieria

Credits: Pixabay foto di KatiaMaglogianni

Conosciuta anche come “pianta del serpente”, dà soddisfazioni anche a chi non ha il pollice verde. Il suo ambiente ideale è al chiuso, posizionata sia nelle camere soleggiate sia negli angoli poco illuminati. Unico accorgimento: non far seccare l'aria. Va annaffiata una volta a settimana.

4. Bucaneve

Credits: Pixabay foto di Pixel2013

Il Bucaneve è da sempre simbolo di rinascita, speranza e felicità. Come dice il suo nome, iI fiore piccolo e all’apparenza delicato spunta dalla neve. Se coltivata all’interno, è bene posizionarla a mezz’ombra, lontano dalla luce diretta. Va annaffiata con la massima moderazione ogni volta che il terreno si inaridisce.

5. Lavanda

Credits: Pexels foto di Jessica Lewis Creative

La Lavanda non è solo bella, ma il suo aroma è anche un buon rimedio contro stanchezza e insonnia. Tutte le diverse varietà di questa pianta sono resistenti al freddo.

Se coltivata in piena terra, non ha bisogno di molte cure. Attenzione: meglio posizionarla in un posto soleggiato, per evitare che si orienti in cerca del sole.

6. Erica

Credits: Pixabay foto di Congerdesign

E' una sempreverde che si adatta perfettamente al clima dei mesi più freddi. E' una pianta semplice, ma dai bei colori e si adatta facilmente ad ogni stile, da quello rustico a quello più ricercato.

Facile da coltivare, va esposta a mezz’ombra e innaffiata spesso per mantenere il terreno umido.

7. Anthurium

Credits: Pexels foto di Raphael Brasileiro

Facile da coltivare, l’Anthurium è perfetta per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al verde in casa.

Si tratta di una pianta longeva, caratterizzata da un fiore a forma di cuore. Non ha bisogno di molta luce ma di caldo. Va innaffiata una volta a settimana.

8. Ciclamino

Credits: Pixabay foto di Matthiasboeckel

Anche se resiste bene alle basse temperature, meglio ripararlo dal gelo anche se non va assolutamente tenuta in casa: il calore dei termosifoni e le vcariazioni di temperatura, infatti, farebbero soffrire questa pianta fino ad ucciderla. Meglio posizionarla in terrazza o in balcone, al riparo dal freddo diretto.

9. Giglio della pace

Credits: Pixabay foto di Manfredrichter

Conosciuta con il nome di Spatifillo, è molto elegante. Il fiore, inoltre, purifica l’aria assorbendo inquinanti, batteri e microbi. Ideale per chi soffre di allergie e facile da coltivare, va posizionarla in un ambiente caldo ma umido, vicino alla luce diretta. Deve essere innaffiata ogni tre giorni, senza esagerare.

10. Azalea

Credits: Pixabay foto di Pixel2013

L’Azalea regala allegria grazie ai suoi bei fiori dai colori vivaci. Richiede poche cure: luce diretta, terriccio sempre umido evitando di lasciare ristagni nel sottovaso. Oltre ad essere molto bella, l'Azalea purificare l’aria assorbendo gli agenti inquinanti.

