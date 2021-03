Primavera: le idee più belle per il balcone e gli spazi esterni

Finalmente è arrivato il momento di godersi gli spazi esterni della casa: balconi, terrazzi e giardini. Per viverli al meglio, ecco le idee migliori e più nuove per trasformare gli out-door in spazi accoglienti, ideali per il relax o il divertimento.

Balcone

Piccolo o grande, soprattutto per chi vive a Napoli, il balcone è uno spazio meraviglioso. Se ci sono bambini, meglio non pensare a sedie o sgabelli: meglio privilegiare tappeti e cuscini. Per i tessili sempre meglio fibre naturali, facili da lavare. Perfetti cotone e lino sia per cuscini e rivestimenti che per la tavola.

Per i colori, la tendenza 2021 vede predominare il giallo Pantone da accompagnare a colori freschi e tenui per i più romantici oppure a contrasti importanti per chi ama stupire. Da non dimenticare una o più fonti luminose per la sera e, ovviamente, piantine da poter sistemare nelle apposite fioriere sospese.

Da valutare la possibilità di inserire un tendaggio che consentirà di ripararsi dal sole nelle ore più calde e dall'umidità di sera.

Per un ambiente glam e di tendenza, mescolate diversi come shabby, boho e mediterraneo.

Giardino

Le aree a verde richiedono uno sforzo iniziale per la sistemazione ma l'aria aperta ripaga qualsiasi fatica.

Mobili e complementi in materiali naturali come legno, rattan e iuta sono evergreen e con un po' di fantasia sarà sicuramente possibile rinnovarli. Basterà ricorrere a tessuti e rivestimenti in colori nuovi e ad accessori come portacandele, lampade a sospensione e vasi che arredano, come quelli in stile marino a forma di conchiglie o ricci o stelle.

Sempre più un must le catene di luci che trasformano il giardino in un angolo da sogno anche di sera.