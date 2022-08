Giardino a misura di bambini: cosa non può mancare

Cosa serve per far divertire i bimbi in giardino? Ecco la lista dei giochi che non possono mancare:

1) la casetta di legno

Avere una casetta è da sempre il desiderio di ogni bambino: è il rifugio da condividere con gli amici, dove leggere o gustare la merenda. In un angolo tranquillo del giardino, o sull'albero (prestando la dovuta attenzione a tutti gli standards di sicurezza), è la soluzione giusta per impegnare i lunghi pomeriggi d'estate. E se non si vuole costruire una casetta, andrà bene anche una mini tenda da campeggio.

2) il recinto della sabbia

farà impazzire i più piccoli. In legno o plastica, deve essere posizionata in un area del terrazzo ben illuminata e soprattutto asciutta, per evitare che assorba umidità che fa proliferare muffe e funghi.

3) altalena e scivolo

si tratta di grandi classici, senza tempo, che piacciono anche agli over. Vanno posizionati lontano da dislivelli, ringhiere o gradini. Per garantire ogni sicurezza l'area deve essere ben sgombra, pulita e rivestita di un tappetino di gomma per assorbire gli urti in caso di caduta.

Se non c'è spazio, l'altalena potrebbe essere sostituita da un'amaca

4) piscina gonfiabile

deve innanzitutto essere a misura di bambino, in modo da evitare qualsiasi rischio di annegamento. Ricordate che i bimbi piccoli non vanno lasciati mai giocare da soli in una piscina, per quanto piccola e con poca acqua.

5) tavolino e sedioline

immancabili con fogli e pastelli colorati, per consentire ai piccoli di dare sfogo alla loro creatività. Attenzione: mai mettere tavolini e sedie sui balconi né vicino a muretti di recinzione o parapetti.

6) secchiello e palette

per improvvisarsi giardinieri, ingegneri o archietetti, secchiello e palette sono da sempre un must per il divertimento dei piccol

7) cinema casalingo

per un bel momento con i piccoli, si può allestire un vero e proprio cinema all'aperto: basterà un telo (o anche un lenzuolo bianco), un proiettore, un film o cartone animato e la serata sarà un successo.

Prodotti online

Casetta per bambini

Piscina bambini

Lavagna

Tavolo e sedie