Scopri qual è il geranio che fa per te

In giardino, nelle fioriere o nei vasi sospesi, d'estate il geranio a Napoli è tra gli indiscussi protagonisti dei balconi fioriti. Bello da vedere, facile da curare, questo fiore di origine sudafricana è perfetto per il nostro clima. Ma non crediate che tutti i gerani sono uguali. Le tipologie sono molte , come spiegano in un apposito opuscolo gli esperti di Pelargonium for Europe:

Gerani Zonali: sono i migliori per vasi e balconi. Robusti, resistenti alla siccità e imbattibili nella fioritura estiva, hanno stelo eretto e fiori abbondanti con colori che vanno dai rossi caldi ai bianchi vibranti, fino alle delicate tonalità del rosa e salmone. I fiori sono disponibili in varietà singola, semi-doppia e doppia. Le foglie presentano colorazioni che vanno dal verde chiaro al verde scuro. I Gerani Zonali permetteranno di avere un balcone fiorito per tutta la stagione calda

Gerani Edera: bellissimi con i fiori a cascata e le foglie abbondanti, hanno il grande vantaggio di essere disponibili in una moltitudine di colori, in grado di garantire un'abbondante fioritura sia di fiori che di foglie. Fioriscono fino a tarda stagione. Sono perfetti per le fioriere di finestre, balconi e terrazze.

Gerani Regal: per chi vuole fiori prima della stagione estiva. Infatti, iniziano a sbocciare con largo anticipo rispetto alle altre varietà e continuano per tutta la stagione calda. Si distinguono per i fiori vistosi e 'arruffati' con colori che vanno dal bianco e rosa ai toni scuri del malva. In genere si presentano a fiore singolo, ma sono disponibili anche in splendide sfumature bicolore.

Gerani Odorosi: sono caratterizzati da foglie profumatissime, con aromi che vanno dagli agrumi al limone fino alla rosa. Il profumo si intensifica se le piante sono ben esposte alla luce solare. Producono fiori più piccoli rispetto alle altre tipologie, ma le loro foglie sono meravigliose per foggia e colori.

Gerani Angel: hanno dimensioni più piccole, sono compatti, cespugliosi e allegri. Sono perfetti quando lo spazio è limitato e nei vasi sospesi. Hanno una fioritura davvero abbondante. Sono tra i più ammirati alle mostre di giardinaggio