Parco del Gasometro si farà e sarà fruibile entro quest'estate

Un'area a verde realizzata ex novo, completa di spazi per attività agricole: sarà così il Parco del Gasometro, spiega l’assessore al Verde, Luigi Felaco.

Dopo circa 30 anni, tra mobilitazioni degli ambientalisti, difficoltà degli espropri, problemi di sicurezza idrogeologica, ritardi burocratici e polemiche, i lavori a quanto pare sono finalmente nella fase conclusiva, che consentirà l’accesso da viale Raffaello. Per l'accesso dal versante di Salita Cacciottoli sono invece ancora al vaglio - si legge in un comunicato di Palazzo San Giacomo - alcune soluzioni tecniche per la messa in sicurezza del costone. In ogni caso, l'area sarà aperta alla pubblica fruizione prima della fine dell'estate, per la precisione entro luglio.

Il Gasometro resterà come testimonianza di archeologia industriale e darà una caratterizzazione al Parco.

Per la gestione degli orti pubblici, l’Amministrazione sta pensando a un affidamento alla cittadinanza attraverso un percorso partecipato, come già avvenuto per il Parco De Filippo a Ponticelli. Al momento non è prevista l’installazione di un impianto di videosorveglianza. Per quanto riguarda invece le attività di guardiania, pulizia, spazzamento e manutenzione, i servizi comunali sono al lavoro per trovare il personale necessario a mantenere l’apertura del Parco

Il lavoro di riqualificazione dell'area è stato condotto secondo i principi di ingegneria naturalistica, utilizzando materiali naturali e sagomando l’intero versante del costone, alto 7 metri, esclusivamente con lavorazioni manuali.

Nei prossimi mesi si procederà alle piantumazioni che, per ragioni climatiche, si è deciso di concentrare nei mesi estivi. Infine, bisogna realizzare per l’ingresso da Viale Raffaello 50 una rampa d’accesso, già ordinata