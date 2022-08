Come realizzare una doccia da giardino senza lavori edili

Per godere in pieno l'estate in terrazzo o giardino, soprattutto se c'è una piscina, non c'è niente di meglio di una doccia esterna. Installarne una non è impossibile e neanche difficile. Ci sono infatti nuovissimi modelli mobili e autoalimentanti che non richiedono alcun impianto né complessi lavori di ristrutturazione, e hanno costi decisamente contenuti.

Doccia: fissa o mobile?

Se vogliamo una doccia nel nostro terrazzo o giardino, dobbiamo innanzitutto scegliere tra 2 tipologie:

doccia mobile : versatile e pratica, è il modello ideale per chi ha poco spazio o non vuole ingombri. Può essere posizionata dove si vuole e durante la stagione più fredda basta smontarla e conservarla. E' dotata di un serbatoio per l’acqua che viene riscaldata da un sistema di pannelli solari

: versatile e pratica, è il modello ideale per chi ha poco spazio o non vuole ingombri. Può essere posizionata dove si vuole e durante la stagione più fredda basta smontarla e conservarla. E' dotata di un serbatoio per l’acqua che viene riscaldata da un sistema di pannelli solari doccia fissa: ideale se viene utilizzata spesso e si ha lo spazio adatto. Generalmente è alimentata attraverso l’impianto idrico domestico o l’irrigazione del giardino e riscaldata da caldaia, scaldabagno o pannelli foovoltaici.

I materiali

Le docce da esterno, soprattutto quelle fisse, sono esposte alle intemperie e al sole, per questo bisogna prestare attenzione alla scelta dei materiali: acciaio, PVC e alluminio sono quelli più utilizzati perché resistono meglio alle intemperie. Bello ed elegante il legno, ma decisamente più costoso e, soprattutto, bisognoso di manutenzione.

Docce mobili: a cosa prestare attenzione

Le docce mobili sono alimentate da un serbatoio d’acqua, di volume variabile tra i 20 e i 40 litri. Ovviamente un serbatoio grande consente di avere più acqua a disposizione.

Un altro aspetto centrale della doccia è il soffione: i più utilizzati hanno getto a pioggia, ma per ogni esigenza meglio optare su un modello che che combina vari tipi di getto.

