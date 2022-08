Godersi il giardino anche se piove: le migliori idee low cost

Il gazebo o una tettoia ben congegnata sono elementi che danno al giardino un tocco glam-chic ma, soprattutto, sono utili e funzionali per godersi l'aria aperta anche se c'è molto sole oppure pioviggina o l'aria è molto umida.

La cosa importante è prestare attenzione al materiale: ferro e alluminio sono pratici e resistenti, una struttura in legno, però, è irrinunciabile per chi vuole un ambiente romantico o raffinato.

Costruire da soli un gazebo è più semplice di quello che si può credere, economico e persino divertente.

1) il progetto

fondamentale prendere le misure dello spazio disponibile e capire la forma più adatta: quadrato, tondo o rettangolare il gazebo va definito in larghezza, profondità e altezza.

2) la base

il terreno dovrà essere sgombro da pietre e piante e ben compatto per dare la necessaria stabilità alla struttura.

3) le fondamenta

ogni comune ha le sue regole (e apposite sanzioni) in fatto di strutture infisse nel terreno. Diversamente, non ci sono problemi per le strutture amovibili. Dunque, per evitare difficoltà e costi di domande e permessi, è decisamente preferibile puntare su una soluzione preconfezionata che non richiede fondamenta.

4) i laterali

Se siete abili con la lavorazione del legno potete realizzarle da soli. Diversamente esistono strutture prefabbricate di forme, dimensioni e materiali differenti: si va dalla plastica al legno passando per l'alluminio e il ferro. Decisamente belle quelle dotate di fioriere, che consentiranno a rampicanti e piante fiorite di rendere più bell la struttura

5) il tetto

innanzitutto il peso del tetto dovrà essere calibrato alla capacità dei laterali. Dovrà quindi essere congegnato in modo da non creare un "effetto vela" o "aquilone" in caso di vento. Per consentire di restare all'aperto anche quando piove dovrà quindi essere impermeabilizzato: per questo esistono apposite guaine e rivestimenti.

6) l'arredamento

è la parte più divertente: via libera a stuoie, divanetti, sedie, tavoli e cuscini per rilassarsi leggendo un libro o mangiare con gli amici e lucine a batteria o ricarica solare e candele.

