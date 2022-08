Guida al barbecue perfetto

Se si ha la fortuna di possedere un giardino o un terrazzo o anche, più semplicemente un balcone, l'estate è il periodo giusto per il barbecue. Acquistare quello giusto non è però facile come si potrebbe credere. I tipi in commercio sono tantissimi, proprio come i sistemi di alimentazione e, di conseguenza, le modalità di cottura.

La prima scelta da compiere è tra un barbecue fisso, in muratura, e uno amovibile, in metallo.

Barbecue fissi

I tipi più diffusi di barbecue fissi sono:

in muratura con cappa : ideale se posizionato in corrispondenza di una canna fumaria, riesce ad aspirare i fumi

: ideale se posizionato in corrispondenza di una canna fumaria, riesce ad aspirare i fumi in muratura senza cappa : da installare in moda da non ingombrare passaggi o vetrate e, soprattutto, da non disturbare i vicini

: da installare in moda da non ingombrare passaggi o vetrate e, soprattutto, da non disturbare i vicini in muratura con forno: per gli amanti della cucina, oltre alla classica griglia è dotato di forno in cui possono essere cotti - contemporaneamente alla carne o al pesce - pane, pizza, pasta al forno etc. .

Barbecue amovibili

Possono essere spostati in base alle necessità. Alcuni modelli sono dotati di apposita maniglia e ruote. Sono alimentati

a carbonella o legna : piccoli e poco ingombranti, assicurano la più cclassica delle cotture. Attenzione però alla legna, che dovrà essere rigorosamente non trattata con antiparassitari, vernici etc.

: piccoli e poco ingombranti, assicurano la più cclassica delle cotture. Attenzione però alla legna, che dovrà essere rigorosamente non trattata con antiparassitari, vernici etc. a gas : adatti a giardini e terrazzi, sono alimentati a propano, butano o metano. Si accendono facilmente e diffondono velocemente il calore che può essere regolato

: adatti a giardini e terrazzi, sono alimentati a propano, butano o metano. Si accendono facilmente e diffondono velocemente il calore che può essere regolato a gas con pietra lavica : uniscono i vantaggi dell'alimentazione a gas con quelli della pietra lavica che, come è noto, ha ottime proprietà termiche e mantiene a lungo e diffonde uniformemente il calore

: uniscono i vantaggi dell'alimentazione a gas con quelli della pietra lavica che, come è noto, ha ottime proprietà termiche e mantiene a lungo e diffonde uniformemente il calore a pellet : il combustibile è pratico, facile da reperire e sicuro. Mantenere il calore a lungo, produce poca cenere ed è facile da pulire

: il combustibile è pratico, facile da reperire e sicuro. Mantenere il calore a lungo, produce poca cenere ed è facile da pulire plancha o piastra : raggiunge la temperatura desiderata in pochi minuti e cuoce senza bisogno di aggiungere grassi e soprattutto non emette fumi. Dunque è perfetto in città, anche quando non si dispone di grandi spazi esterni

: raggiunge la temperatura desiderata in pochi minuti e cuoce senza bisogno di aggiungere grassi e soprattutto non emette fumi. Dunque è perfetto in città, anche quando non si dispone di grandi spazi esterni elettrici: adatti agli ambienti più piccoli, possono essere utilizzati sul balcone o anche in casa perché non emettono fumi. I cibi vengono cotti su una piastra in ghisa. Solitamente sono dotati di coperchio per cuocere ottimamente gli alimenti anche all'interno

Come pulire il barbecue

Il barbecue deve essere pulito dopo ogni utilizzo rimuovendo i residui di cibo dalla griglia e dal fondo con una spazzola. Per la parte esterna è generalmente sufficiente una spugna, e un po' di acqua tiepida e detergente per piatti. Ovviamente, prima di pulire, aspettate che il barbecue sia freddo e, nel caso di quello elettrico, non in alimentazione.

