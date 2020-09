Spazi esterni: come utilizzarli anche in autunno

Difficile per chi ama gli spazi aperti rinunciare a balcone, terrazzo o giardino, anche se ormai la bella stagione è finita. Ecco dunque qualche suggerimento utile per continuare ad utilizzare balconi & co.

Arredi autunnali

Coperte, cuscini e tende sono arredi di grande aiuto per godere "en plen air" dei meravigliosi colori dell'autunno. Consentono infatti di rendere l’esterno confortevole e caldo e anche di avere un effetto molto chic: propora per i cuscini sulle poltrone, cashmere per i plaid da adagiare sulle sedie, una stuoia colore del muschio o un tappeto e una tenda da esterni renderanno l'ambiente meraviglioso oltre a riparare dai primi freddi e dall'umidità.

Fiori e piante anche in autunno

I fiori di settembre o autunnali sono tanti: ciclamini, ortensie, giacinti. Per godere in pieno la bellezza della natura autunnale impossibile poi rinunciare a piante rampicanti e zucche e cavoli ornamentali.

Le luci per ricreare un’atmosfera raccolta

Il balcone può restare protagonista delle nostre serate anche in autunno. Con le giornate sempre più corte, non deve mancare l’illuminazione. D'aiuto poi, sicuramente, una stufa per esterni: infiniti i modelli presenti sul mercato, per ogni tasca.

Per godere in pieno della magia dei mesi che precedono l'inverno come luci sono particolarmente indicate le catene luminose, con lampadine a led. Per riscaldare l'atmosfera via a lanterne e candele .

I tessuti perfetti per scaldarci

In autunno le temperature ancora non sono rigide: perfetti quindi plaid e coperte che, una volta in casa, potranno essere adagiate in un bel cesto di vimini o in una cassapanca vintage.

Fondamentali le tende: riparano da umidità, pioggerella e vento. Per un effetto design attenzione ai colori: da preferire tonalità calde (prugna, porpora, beige) e in un attimo l’ambiente acquisterà un aspetto del tutto diverso e glam.

Come decorare la tavola

Le giornate miti consentono di pranzare all’aperto anche in autunno, ma la tavola deve essere all’altezza della nuova stagione: impossibile fare a meno di ghirlande autunnali, bacche o piccoli decori fai da te realizzate con foglie, pigne o piantine autunnali che diventeranno piacevoli segnaposto o centrotavola.

