Agrifoglio: come coltivarlo con successo sul balcone di casa

Utilizzato fin dal tempo dei tempi per tenere lontani da casa gli spiriti maligni, oggi l'agrifoglio è una delle piante più utilizzate nel periodo natalizio, indispensabile per ghirlande, centrotavola e segnaposto.

Originario dell'Europa centro meridionale, questo arbusto sempreverde può essere coltivato sia in vaso che in terra. Cresce fino a circa 10 metri. Decisamente belle le foglie lucide e meravigliose le bacche rosse.

Le caratteristiche dei fiori e delle foglie

Contrariamente a quello che si crede, non tutte le foglie di agrifoglio pungono: le punte acuminate sono infatti sviluppate solo nella parte bassa della pianta, come meccanismo di difesa dagli animali.

Le foglie sono in genere verdi, lucenti, ma si ritorvano anche varianti giallo chiaro o bianco. Si rinnovano una volta l'anno. Anche i fiori rossi durano a lungo, solitamente sbocciano in estate. Si dividono in femminili, di colore bianco o con sfumature rosa che producono un gran numero di bacche, e in maschili con petali gialli.

Come coltivare e curare l'agrifoglio

L'agrifoglio è una pianta è molto resistente che non richiede molte cure. Anche la posizione non influisce sulla crescita, per quanto sia preferibile non sistemare la pianta in pieno sole: meglio scegliere una zona semi ombreggiata.

Resiste bene alle basse temperature.

In vaso o in giardino, preferisce terreni “acidi”. La messa a dimora va fatta tra febbraio e marzo. Necessita di un terreno umido: quindi va annaffiata spesso: ogni 2 settimane se il nostro agrifoglio è in giardino, un po' più spesso se invece è in vaso (da scegliere grande e capiente, per consentire alle radici di svilupparsi).

Per proteggerla da parassiti e farla crescere al meglio non dobbiamo poi dimenticare di concimare regolarmente la pianta: i periodi migliori sono la primavera e l’inverno per aiutare la fioritura.

L'agrifoglio cresce lentamente ma la potatura, da effettuare a fine estate, è comunque importante per rinforzarlo.

Le proprietà dell'agrifoglio

Le bacche della pianta sono velenose: non vanno mangiate, né messe in infusione perchè rilasciano una sostanza tossica: la ilicina.

I fiori a differenza delle bacche, invece, sono utilizzati in erboristeria per realizzare estratti curativi.

