Emergenza abitativa, la denuncia: "Settantamila alloggi disponibili e mai assegnati"

In autunno, diecimila famiglie campane potrebbero essere sfrattate perché non più in grado di pagare l'affitto. Da questa analisi del Sunia, Sindacato nazonale inquilini, il Movimento 5 Stelle presenta il suo piano casa in piena campagna elettorale. "Ventimila alloggi da assegnare alle famiglie in difficoltà" è l'annuncio di Valeria Ciarambino, candidata alla presidente della Regione Campania.

Numeri non dati a casaccio, assicura, ma basati sul patrimonio già in possesso e non utilizzato dall'amminstrazione regionale: "Secondo Assocasa - afferma la Ciarambino - un alloggio su quattro non viene assegnato per mancata manutenzione. Possiamo ristrutturarli sfuttrando gli strumenti messi a disposizione dal Governo, come l'ecobonus e e il sisma bonus. Inoltre, la Regione possiede 1.200 fabbricati, di cui soli una novantina dati in affitto, a prezzi ridicoli. I restanti sono inutilizzati".

La candidata 5 Stelle ha presentato l'iniziativa nel Parco Troisi di San Giovanni a Teduccio, periferia Est di Napoli, una delle zone con la più alta concentrazione di case popolari. La stragrande maggioranza, però, risale alla metà degli anni '80 e versa in condizioni di degrado: "Comune e Regione, in questi 5 anni, non hanno mosso un dito sulla questione casa" il commento della Ciarambino.