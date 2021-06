I tuoi vetri sono intelligenti?

Dalla domotica le soluzioni più intelligenti per infissi sempre splendenti

Dalla tecnologia di ultima generazione le ultime e più "brillanti" soluzioni riguardano i vetri di case e uffici, resi intelligenti e capaci di reagire agli stimoli esterni. Ancora decisamente costosi, per gli esperti saranno in tempi brevi alla portata di qualsiasi tasca. Ecco i tipi più interessanti presenti sul mercato:

Vetri autopulenti

E' il sogno di tutti. Funzionano a luce ultravioletta, grazie a speciali rivestimenti trasparenti. L'ideale in tutte le situazioni in cui la pulizia dei vetri è difficile (vetrate ampie, finestre senza appoggi o sostegni etc.) .

Vetri riscaldanti

Sono studiati in modo da reagire dinamicamente alle condizioni climatiche, modificando le proprie caratteristiche: d'estate consentono all'aria calda di uscire, contribuendo a mantenere l'ambiente fresco, mentre d'inverno la mantengono all'interno, consentendo notevoli risparmi per riscaldamento/condizionatori

Vetri oscuranti Si scuriscono in relazione alla luce esterna o comandati da appositi interruttori/app senza perdere trasparenza. Sono una fantastica alternativa a persiane, tapparelle e oscuranti.

Vetri smart

Grazie a speciali film hi tech che non ne modificano l'aspetto esterno né le proprietà tipiche, questi vetri sono capaci di reagire a precisi stimoli ambientali o rispondere a comandi impartiti mediante appositi interruttori o dallo smartphone grazie a pratiche app.

Vetri antibatterici

E' la luce che colpisce il vetro ad attivare un processo fotocatalitico che rapidamente elimina dalla superficie germi, batteri e virus senza necessità di disinfettanti né di olio di gomito. In tempi di pandemia, si tratta decisamente di un must-have dalle infinite applicazioni.