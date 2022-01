I migliori decoder per il digitale terrestre di seconda generazione

Per sapere se la propria TV o il proprio decoder sono compatibili con il digitale terrestre di seconda generazione digitale terrestre di seconda generazione - DVB T2 / HEVC Main 10 (a cui è previsto il passaggio completo per il 1 gennaio 2023) è sufficiente sintonizzarsi sui canali test 100 o 200: se compare la scritta “Test HEVC Main10” significa che l'apparecchio è compatibile. Per l’MPEG-4, invece, basta che si vedano correttamente i canali in HD, come Rai1HD (posizione 501).

I migliori decoder

Se la tua Tv non è compatibile o non hai il decoder, ecco cinque modelli molto interessanti a partire da 27 euro, tutti compatibili con la codifica MPEG-4 e con il nuovo digitale terrestre DVB-T2 HEVC:

1. Edision PICCO T265

E' un modello low cost davvero accessibile, con telecomando 2 in 1 utile anche per il controllo della TV. Complete le porte disponibili con USB, presa Scart e HDMI.

2. Digiquest

Questo Digiquest denominato DGQ990 HD è dotato di 2 telecomandi, inclusi nella confezione: uno semplificato con tasti grandi e uno standard e di presa USB utile per la riproduzione di file video e audio in vari formati e per la registrazione di canali TV. Scopri di più su Amazon a 37 euro

3. Humax Digimax T2

Per il digitale terrestre, modello Digimax T2: dimensioni compatte, con uscite video HDMI e Scart e riproduzione di file multimediali attraverso la porta USB, ha telecomando programmabile 2-in-1 per controllare anche il televisore.

4. Fenner

Da Fenner arriva il decoder GX2 con porta USB frontale utile per la riproduzione di immagini, video e musica in vari formati. Ha anche la porta Ethernet per il collegamento a Youtube. Scopri di più su Amazon a 28 euro

5. Gt Media V7 Pro

IIl decoder Gt Media V7 Pro si distingue per il doppio tuner satellitare e terrestre: compatibile con schede tivusat e Mediaset Premium, ha funzioni di registrazione e Timeshift su memoria esterna USB ed il WiFi per l'accesso a YouTube.