A cosa fare attenzione se si compra un'asciugatrice

Dopo una iniziale diffidenza, l'asciugatrice ha iniziato a scalare rapidamente la lista degli elettrodomestici più desiderati, non solo da chi ha una famiglia numerosa o bambinipiccoli.

I vantaggi dell’asciugatrice sono innegabili:

nessun bucato da stendere né da rientrare, con grande risparmio di tempo e fastidio

vestiti rapidamente pronti all’uso, senza problemi di umidità, pioggia, sole troppo forte che stinge i capi delicati, oppure fumi e inquinanti che conferiscono cattivi odori, sporcano e danneggiano

nei giorni di pioggia o quando la temperatura scende sotto lo zero, nessun ingombro in casa per lo stendibiancheria.

Tra gli svantaggi vanno considerati

: anche se scegliendo un apparecchio appartenente alla classe energetica A+ o superiore e utilizzandola a pieno carico i costi si riducono la manutenzione: come ogni apparecchio, anche l’asciugatrice ha bisogno di controlli periodici, soprattutto per quanto riguarda i filtri che vanno puliti periodicamente, come da libretto delle istruzioni.

Come scegliere l’asciugatrice

Se vantaggi e svantaggi sono stati ponderati e si è decisi per l'acquisto, è il momento di capire quale dei tanti modelli in commercio fa per noi

Tipologie

Tutte le asciugatrici funzionano nello stesso modo, ovvero riscaldando aria che viene emessa nel cestello. Quello che cambia è il sistema con cui questo avviene:

: la tecnologia moderna si basa su un circuito a compressione che riscalda l’aria e la immette nel cestello. Il punto di forza di questo modello, che appartiene quasi sempre alla classe energetica A, è il basso consumo Asciugatrici a condensazione:si basa su un condensatore interno che trasforma in vapore l’acqua dei capi bagnati per poi raccoglierlo in un serbatoiodi nuovo in forma di acqua. Il vantaggio dell’apparecchio è che è sufficiente collegare l’asciugatrice alla corrente elettrica, senza necessità di collegamento idrico.

Requisiti

Il fattore più importante quando si sceglie un’asciugatrice è la classe energetica di appartenenza, per contenere i costi in bolletta.

Il sistema di classificazione europeo degli elettrodomestici in base al loro consumo medio annuo si basa su 10 classi: si va dalla A+++ che rappresenta la massima efficienza energetica, fino alla G con un basso livello di efficienza energetica. Più alta è la classe, più sono contenuti i consumi.

Attenzione: sull’etichetta che riporta la classe energetica è anche indicato il tempo massimo del ciclo di asciugatura, il grado di rumorosità che si calcola in decibel, e la classe di condensazione quando si tratta di asciugatrici a condensatore.

La durata del ciclo di asciugatura ha la sua importanza, proprio come la rumorosità dell'apparecchio, in modo da capire quanto l'utilizzo potrà incidere sui nostri ritmi e abitudini.

Infine va considerata la capacità di carico: un modello da 5-6 kg è ideale per due persone, mentre uno da 7 a 8 kg è adeguato a quattro persone.

A cosa prestare attenzione

Ecco gli aspetti e le funzioni aggiuntive più importanti da valutare per una scelta consapevole:

Sensori di controllo : le asciugatrici con sensori di umidità sono pensate per valutare la quantità di umidità rimasta negli indumenti. I sensori di temperatura sono in grado di controllare il calore nel cestello, in modo da gestire al meglio l'asciugatura di capi delicati.

: rinfresca a tempo record i capi conservati a lungo nell’armadio Partenza ritardata e controllo da remoto: timer e controllo da remoto sono ideali per chi è spesso fuori casa

Dove va posizionata l’asciugatrice

OMolti modelli hanno le stesse dimensioni della lavatrice: per risparmiare spazio si può scegliere la versione impilabile, da posizionare appunto proprio sopra la lavatrice.

Se non abbiamo molto spazio, possiamo scegliere una lavasciuga che raccoglie in un solo elettrodomestico le funzioni di due apparecchi. Ci sono modelli da incasso, da inserire nei mobili, oppure da esterni, da posizionare in veranda o balcone.

