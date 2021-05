Piano cottura a induzione: dalla domotica una soluzione pratica, efficiente e sicura

Il piano cottura a induzione rispetto a quelli tradizionali offre molti vantaggi. Innanzitutto perché non è alimentato a gas e non produce fiamme vive, quindi si riduce notevolmente il rischio di incidenti domestici. La pulizia poi è decisamente più semplice e il funzionamento non è assolutamente complicato. Prima di acquistare un piano a induzione è bene però valutare alcuni elementi:

Consumi

Il piano cottura ad induzione è alimentato dall'elettricità: l’alimentazione della casa deve quindi essere in grado di supportare la potenza elettrica assorbita per evitare sovraccarichi e sforamenti della soglia prevista dal contatore.

Velocità di cottura

La velocità di cottura è certamente fondamentale: devono quindi essere considerate le tempistiche del modello in base alle proprie esigenze. Una buona piastra a induzione non impiega più di 8 minuti per scaldare due litri d’acqua, ma i modelli top di gamma consentono di raggiungere il risultato in tempi ancora più brevi.

Potenza regolabile

I piani di cottura a induzione sono caratterizzati spesso dai cosiddetti regolatori di potenza, cioè un'apposita funzione per regolare la potenza delle zone di cottura consentendo di aumentare l'efficienza della cucina e al tempo stesso di ridurre i consumi di elettricità.

Sicurezza

Se il rischio di fuoriuscite di metano o di ustioni da fiamma viva è azzerato in partenza, i migliori piani a induzione hanno un dispositivo di sicurezza che blocca qualsiasi accensione casuale e raffredda rapidamente la piastra a cottura terminata.

Estetica

Il piano cottura ad induzione si integra perfettamente in qualsiasi tipo di cucina. Il design essenziale e pulito lo rende perfetto per ambienti moderni o minimal ma anche per vezzose cucine old style.

